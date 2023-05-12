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AK Parti kurmaylarından vatandaşa TBMM uyarısı: Meclis çoğunluğu istikrar için şart

Özellikle son günlerde "Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a, milletvekilliği seçiminde ise başka partiye oy vereceğim" söyleminin bilinçli olarak yayıldığına dikkat çeken AK Parti kurmayları, bunun sistemli bir algı operasyonu olduğunu belirtiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 09:17, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 09:19
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AK Parti kurmaylarından vatandaşa TBMM uyarısı: Meclis çoğunluğu istikrar için şart

AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, 14 Mayıs'ın hem Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından hem de TBMM'de Cumhur İttifakı'nın nitelikli bir çoğunlukla yer alması açısından önemli olduğunu söyledi.

Tunç "7'li masanın 'özerklik' ve 'teröristbaşlarına özgürlük' gibi vaatleri yasama çoğunluğuyla yapılabilecek şeyler. Kılıçdaroğlu'nun, milletimizi rahatsız eden 'Demirtaş'a özgürlük' vaadi, Yeşil Sol Parti ile onlara verdikleri sözler, TBMM gündemine getirilirse bunların Meclis'te reddedileceği bir tabloyu milletimiz 14 Mayıs'ta sağlamalıdır, sağlayacaktır. Bu tehlikeyi vatandaşlarımız gördü.

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