Sosyal medyada kadınları aşağılayarak konuşan yabancıya soruşturma

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde kadınları aşağılayıcı şekilde ifadeler kullanarak video çeken ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lübnan uyruklu olduğu iddia edilen bir kişinin İstiklal Caddesi'nde yürürken çektiği videoda kadınlara yönelik ifadelerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'ye gelen veya yaşayan yabancı erkeklerin Türk milletini aşağıladığı videolara bir yenisi eklendi.

Son olarak "Manken" olduğunu belirten Lübnan uyruklu bir şahıs, TikTok'ta paylaştığı videoda skandal ifadeler kullandı.

Bob Harkal isimşi erkek, İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde yürürken çektiği videoda "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz. Bu da 50 dolarlık" dedi.

Kadınları "100 dolara satın alabileceğini" söyleyen şahıs, videoyu "Hiçbir şey kadınlardan daha değerli değildir" notuyla paylaştı.