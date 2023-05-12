Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi

15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!
Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce savcılara çağrıda bulunmuştu...Soruşturma başlatıldı
Muharrem İnce savcılara çağrıda bulunmuştu...Soruşturma başlatıldı
Bakan Yanık: Ücret dengesizliğini ek protokolle telafi ederiz
Bakan Yanık: Ücret dengesizliğini ek protokolle telafi ederiz
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi

Yeni Şafak Gazetesinde yer alan habere göre: Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' ifadesini kullandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 09:45, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 10:04
Yazdır
[X] Videoyu Kapat


Kendilerine yöneltilen 'terör örgütü ile iş birliği' eleştirilerine yanıt veren Yavaş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' dedi. Yavaş skandal açıklamasında, "Kendi tabanlarından oy almak için Apo Bey hapisten çıkacak falan filan diyorlar" diye konuştu.

Yavaş skandal açıklamasında Kandil'den kendilerine gelen destekleri görmezden gelip, "Benim fikrime göre HDP yöneticilerinin içerisinde Kandil'le bağlantılı olanlar var." dedi. Terör örgütünün bu açıklamalarla kendilerini hedef aldığını öne süren Yavaş "Bir siyasetçi herkesin desteğini ister." ifadelerini kullandı.


HDP'yi aklama telaşına girmişti: Dertlerini anlatmak istiyorlar

Her fırsatta sırtını PKK'ya yasladıklarını açıklayan HDP'li siyasetçileri görmezden gelen Yavaş, "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." diye konuşmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber