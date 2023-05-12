Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandıran 12 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet sitelerinde ucuz fiyata satılık konteyner ve karavan ilanı vererek 13'ü depremzede 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla dün Kocaeli, İstanbul ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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