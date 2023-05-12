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Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, bakan yardımcılarından, ekonomi ve güvenlik bürokrasisine, valilerden büyükelçilere kadar yüzlerce bürokratın görev süreleri sona erecek

Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 10:22, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 10:23
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Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzlerce üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 10 Temmuz 2018 yılında yayımlanan 3 Numaralı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararname ile üst düzey bürokratların görev süresi cumhurbaşkanının görev süresi ile ilişkilendirildi. Söz konusu kararnamenin 'Görev Süreleri' başlıklı 4. Maddesine göre, üst düzey kamu yöneticilerinin görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erecek. Ancak, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edecekler. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilecek. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilecek.

Ekonomi bürokrasisinde de görev süreleri dolacak isimler var

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, ekonomiyle ilgili pek çok önemli kurumu da kapsıyor. Merkez Bankası'ndan, Gelir İdaresine, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve üyelerinden, Türkiye Varlık Fonuna kadar pek çok kurumu ilgilendiriyor. 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, görev süresi cumhurbaşkanının görev süresi ile ilişkilendirilen kadrolardan bazıları şöyle:

Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Savunma Sanayii Başkanı, Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları, TRT Genel Müdürü, TRT Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, Daimi Temsilci/delegeler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve üyeleri, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve üyeleri, Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörleri dahil), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Bakanlıkların Teftiş Kurulu, Teftiş, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri Başkanları İle Diğer Kurul Başkanları, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Diyanet İşleri Başka n Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Başkanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum Ve Kurul Başkan Yardımcıları, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, İklim Değişikliği Başkanı, Göç İdaresi Başkanı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Merkezi Başkanı, Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Gereği Kurulan Üniversitelerin Mütevelli Heyeti.

Canan SAKARYA / Ekomomim

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