Patent ve marka vekilliği için tek sınav yapılacak

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan"Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, patent ve marka vekilliği için daha önce genel yeterlik ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamada yapılan sınav, yapılan değişiklikle tek aşamaya indirildi.