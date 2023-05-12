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Altın, teknoloji hisseleriyle yarışıyor

Fed'in faiz artırımını pas geçeceği beklentisi yaratan son ABD enflasyon verisi, ons altında güçlü seyrin korunmasını sağlıyor. Uzmanlar yılın geri kalanında altın ve teknoloji hisselerinin yatırımcının başlıca savunma araçları olacağını söylüyor.

Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 10:35, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 10:37
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Altın, teknoloji hisseleriyle yarışıyor

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verisi güvercin politikacıların elini kuvvetlendirdi. Fed'in bazı uzmanlara göre bir sonraki toplantıda faiz artışı pas geçebileceği beklentisiyle altında sınırlı bir çıkış trendi korunuyor. Bu yıl hisse senedi piyasalarının genelinden daha iyi performans gösteren teknoloji hisseleri ve altın, yılın geri kalanında resesyona karşı önemli bir savunma aracı olarak gösteriliyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 artış göstererek, yıllık yüzde 4.9'a gelmiş oldu. Bu veri Fed'in faiz politikalarının işe yaradığına işaret ederken, faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği beklentini güçlendirdi. Veri sonrası altının 2.050 dolar/ons seviyesine kadar uzandı. Sonrasında bir miktar gevşemeye sahne oldu.

Kısa vadede geri çekilme alım fırsatı Uzmanlara göre, kısa vadede altında geri çekilmelerde destek seviyeleri olarak 2.020 ve sonrasında 2.000, 1.990 dolar izlenecek. Alımların artması halinde direnç olarak takip edilecek seviyeler 2.065 ve 2075 dolar.

Ancak yılın genelinde altının rekor seviyeyi geçmesine kesin gözüyle bakan birçok finans kuruluşu bulunuyor. JPMorgan'a göre yatırımcıların altına ve teknoloji hisse lerine yönelmeleri büyük olasılık JPMorgan Chase stratejistlerine göre yatırımcıların, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmesi olasılığı karşısında korunma amacıyla altını tercih etmeleri ve teknoloji hisselerine yatırım yapmaları büyük olasılık. Aralarında Nikolas Panigirtzoglou ve Mika Inkinen'in olduğu stratejistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "ABD bankacılık krizi, bir felaket senaryosuna karşı hedge olarak altın için talebi artırdı" ifadelerine yer verdiler. Yatırımcı notunda, kurumsal yatırımcılar altın yatırımlarını artırırken, bireysel yatırımcıların ise Bitcoin pozisyonlarını yükselttikleri belirtildi.

Rekor 2.075 dolar için geri sayım başladı

Öte taraftan Credit Suisse altında rekor seviyesinin geçilmesi için geri sayım başlamış durumda.

Citigroup da iddialı tahminlerini sürdürdü. Amerikan finans kurumunun küresel emtia bölüm yöneticisi olan Edward Morse ons altın fiyatının kısa-orta vadede kesinlikle 2400 $ seviyesine gideceğini düşündüklerini belirtti. Wells Fargo'nun kıdemli küresel piyasa stratijisti Sameer Samana, altın dahil emtialar konusunda iyimser olduğunu ve altında geri çekilmelerin bir alım fırsatı olduğunu belirtti.

Anketlerden sarı metal için yükseliş beklentisi çıktı

Spot altın, yılbaşından bu yana yüzde 10 artışla 2.030 bandında işlem görüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan jeopolitik gerilimler, Fed'in agresif para politikası ve ABD dolarının düşüşü de dahil olmak üzere çeşitli faktörler altının değer kazanmasının arkasındaki nedenler. Reuters tarafından yapılan 41 analist ve tüccarın katıldığı son ankette, 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi önemli ölçüde arttı. Medyan tahmin, yılbaşından bu yana ortalama 1.915 dolar olan altının ortalama fiyatını yılın ikinci çeyreğinde ons başına ortalama 1.950 dolar, üçüncü çeyrekte 1.965 dolar ve gelecek yıl 2.000 dolar olarak gösterdi. Şimdiye kadar 2023'te altının onsu ortalama 1.915 dolar civarındaydı ve bu, önceki tüm yılların ortalamasından daha yüksek.

Evrim KÜÇÜK / Ekonomim

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