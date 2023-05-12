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Gemi sicil yönetmeliği yürürlüğe girdi

Gemi tasdiknamesi ile bayrak şahadetnamesinin nasıl düzenleneceği ve gemi sicilinin kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 10:49, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 10:50
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Gemi sicil yönetmeliği yürürlüğe girdi

Gemi Sicil Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Gemi Sicil Nizamnamesi" ile "Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname" yürürlükten kaldırılırken yönetmelikle, gemi tasdiknamesi ile bayrak şahadetnamesinin nasıl düzenleneceği, geminin adının gemi üzerine nasıl yazılacağı, gemi sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygun görülen bölge liman başkanlıklarında kurulan ve gemi sicili tutmakla yetkili gemi sicil müdürlüğü personelinin sahip olmaları gereken niteliklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, geminin Türk bayrağı çekme hakkı gemi tasdiknamesiyle ispat olunacak. Geminin kaydedildiği sicil müdürlüğü, gemi siciline tescil edilen her gemiye gecikmeksizin gemi tasdiknamesi düzenleyecek.

Gemi tasdiknamesine, sicil kayıtları aynen ve tam olarak geçirilecek, gemi tasdiknamesinde ayrıca geminin tescili için aranan belgelerin ibraz edildiği ve onun Türk bayrağını çekme hakkına sahip olduğu da gösterilecek.

Gemi tasdiknamesinin şekli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek. Gemi tasdiknamesinin onaylı özetinde yalnızca, geminin adı türü ve yapımında kullanılmış olan esas malzeme, bağlama limanı gibi bilgiler yer alacak.

Geminin, devrine ilişkin mülkiyet geçişi, gemi payı iktisabı, gemi adı, makine, ölçüm değerleri değişikliği ve benzerleri gibi teknik bilgi değişikliği ve sicil nakil işlemleri gibi gemi tasdiknamesi üzerinde yer alan esaslı bilgilerin değişmesi halinde gemi tasdiknamesinde değişiklik yapılmayacak ve bu durumda gemi tasdiknamesi yeniden düzenlenecek.

Geminin kurtarılamayacak şekilde batması, tamir kabul etmez hale gelmesi veya Türk bayrağını çekme hakkını kaybetmesi ya da diğer herhangi bir nedenle sicilden silinmesini müteakip gemi tasdiknamesi ve varsa onaylı özeti geri alınarak iptal edilecek.

- Bayrak şahadetnamesi ve düzenlenmesi

Bayrak şahadetnamesi, Türkiye dışında bulunan bir geminin Türk bayrağını çekme hakkını elde etmesi halinde geminin bulunduğu yerdeki Türk konsolosu tarafından verilen ve gemi tasdiknamesi yerine geçen, Türk bayrağını çekme hakkına dair belgeyi ifade ediyor. Bayrak şahadetnamesi, düzenlendiği günden itibaren 1 yıl için geçerli olacak. Ancak bu bir yıllık süre, yolculuk ve mücbir sebep yüzünden uzadığı takdirde geçerlilik süresi de uzayacak.

Türk bayrağını çekme hakkına sahip bulunmayan gemilere, teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak üzere bir bayrak şahadetnamesi verilebilecek.

Bayrak şahadetnamesinin şekli, istenecek belgelerle düzenlenmesi ve iptali dahil olmak üzere diğer tüm hususlar ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Geminin adı, ilk Türk maliki veya yetkilisi tarafından konulacak.

Gemi siciline başvuru işlemleri, denizcilik portalı üzerinden gerçekleştirilecek.

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