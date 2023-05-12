Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6'ncı kişinin cesedine ulaşıldı

Kentte 6 Mayıs'ta Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına düşmüştü. Sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, bu kişinin eşi Özlem Çetin ile 4 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.

İtfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, otomobilin düştüğü yerden yaklaşık 10 kilometre ileride sürücünün kızı Aysun Çetin'in (9) de cesedine ulaşıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net