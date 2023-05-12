Seçim öncesi dolar 19,58 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, seçim öncesi haftayı 19,58 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 17:33, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,5570
|19,5580
|19,5860
|19,5870
|Avro
|21,3300
|21,3310
|21,3280
|21,3290
|Sterlin
|26,7620
|26,8960
|27,1890
|27,3250
|İsviçre Frangı
|23,8890
|24,0000
|24,2790
|24,4010
|ANKARA
|ABD Doları
|19,5270
|19,6070
|19,5560
|19,6360
|Avro
|21,2900
|21,3700
|21,2880
|21,3680
|Sterlin
|26,7020
|26,9120
|27,1290
|27,3390