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Banka müdüründen milyon dolarlık vurgun! Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı

Spor dünyasından ünlü isimlerin mağdurları arasında yer aldığı dolandırıcılık soruşturması sürüyor. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da mağdurlar arasında. Muslera, ifadesinde sisteme 1 milyon 200 bin dolar para yatırdığını, 500 bin dolarını geri alamadığı için şikayetçi olduğunu söyledi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 23:30, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 23:31
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Banka müdüründen milyon dolarlık vurgun! Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü file bekçisi Fernando Muslera da banka fonu dolandırıcılığının mağdurları arasında.

Muslera, ifadesinde sisteme ne kadar para yatırdığını, nasıl ikna olduğunu ve neler yaşadığını anlattı.

İstanbul'da DenizBank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı soruşturma sürüyor.

Geçen hafta tutuklanan Seçil Erzan ifadesinde, bankanın bilgisi dışında para topladığını söylemişti.

Mağdurlar ise zararların karşılanmasını istiyor. Futbolcu Fernando Muslera ifadesinde, şube müdürü Seçil Erzan'ı 2011'den itibaren tanıdığını, Erzan'ın geçen yıl kendisini defalarca aradığını söyleyerek parasını yüksek getirisi olan fona yatırmasını istediğini anlattı.

İkna olan Muslera, Erzan'a iki seferde 1 milyon 200 bin dolar verdiğini ancak kendisine söz verildiği şekilde hiç kar payı alamadığını söyledi.

Muslera bunun üzerine endişelendiğini, menajerini şubeye gönderdiğini ancak bu süre zarfında türlü bahanelerle oyalandığını anlattı.

Fernando Muslera, geçen mart ayında verdiği paranın 700 bin dolarını Seçil Erzan'dan aldığını ancak geri kalan 500 bin doları alamadığı için şikayetçi olduğunu söyledi.

4 KİŞİ TUTUKLU

Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasından birçok ünlü ismin de mağdurları arasında olduğu soruşturmada Seçil Erzan'ın da aralarında olduğu 4 zanlı tutuklarak cezaevine gönderilmişti.

Yıllar içinde ünlü isimlerin işlemlerini yaparak güvenlerini kazanan bankacı Seçil Erzan'ın yüksek kar payı vaadiyle dolandırdığı paranın 50 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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