Diyarbakır anneleri 'Anneler Günü'nde evlatlarına kavuşmak istiyor

Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi. 48 önce yapımına başlanmıştı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi. 48 önce yapımına başlanmıştı
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diyarbakır anneleri 'Anneler Günü'nde evlatlarına kavuşmak istiyor

Anne Aydan Arslan:- "Evlatlarımızın geldiği gün anneliğimizi yaşayacağız. Ne zaman evladıma kavuşursam benim için o gün Anneler Günü"- Oğluna 8 yıldır hasret kalan anne Gevez Erdinç:- "Oğlum son Anneler Günü'nde çiçek alıp yanıma gelmişti. İnşallah tekrar çiçek alıp böyle kutlu bir günde bana gelirsin"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 12:05, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 12:19
Yazdır
Diyarbakır anneleri 'Anneler Günü'nde evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1348'inci gününde sürüyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 358'e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 40 aile evladına kavuştu.

Eylemi sürdüren diğer aileler de Anneler Günü'nde çocuklarıyla buluşmak istiyor.

- "Evlatlarımızı elimizden almışlar"

Kızı Aysun için oturma eylemi yapan anne Aydan Arslan, AA muhabirine, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

Arslan, kızının dağa götürüldüğünde henüz 16 yaşında olduğunu belirterek, "9 yaşındaki çocukları dahi götürmüşler. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı elimizden almışlar. Evlatlarımızın geldiği gün anneliğimizi yaşayacağız. Ne zaman evladıma kavuşursam benim için o gün Anneler Günü." dedi.

Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Arslan, evlatları gelene kadar oturma eylemini kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan anne Gevez Erdinç de Kürtçe, oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Oğluna 8 yıldır hasret olduğunu ifade eden Erdinç, "HDP'nin hakkı yok bizi bu kadar üzmeye. Yaşama sevincimizi, hayatımızı çaldılar. Oğlum son Anneler Günü'nde çiçek alıp yanıma gelmişti. İnşallah tekrar çiçek alıp böyle kutlu bir günde bana gelirsin." diye konuştu.

Erdinç, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- "Oğlum geldiği gün Anneler Günü'm kutlu olacak"

Anne Mevlüde Üçdağ ise oğlu Ramazan için mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Evladından ayrı Anneler Günü'nün buruk geçtiğini dile getiren Üçdağ, "Oğlum geldiği gün yeniden dünyaya gelmiş gibi olacağım, Anneler Günü'm kutlu olacak, sevineceğim. Oğlum burada olmadığı sürece ne gözümüzdeki yaş dinecek ne de içimizdeki ateş sönecek. Evladıma kavuştuğum an o gün benim bayramım, Anneler Günü'm olacak. Oğlum Anneler Günü'nü sensiz kutlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mehmet'e kavuşmayı bekleyen Sariye Tokay da 12 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

"HDP evlatlarımızı versin artık. Ne zaman oğlum gelirse Anneler Günü'nü o zaman yaşarım. Çünkü evladımdan ayrıyım, evlat hasreti çekiyorum." diyen Tokay, oğluna "teslim ol" çağrısı yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber