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AK Parti'li Dağ İzmir'de devam eden projelerle ilgili bilgi verdi

"İzmir, her açıdan ülkemizin yükselen bir değeri ve Türkiye Yüzyılı'nın ışıldayan bir yıldızı olmayı hak etmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 13:50, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 14:08
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AK Parti'li Dağ İzmir'de devam eden projelerle ilgili bilgi verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ülkenin yükselen bir değeri olan İzmir'in, "Türkiye Yüzyılı"nın ışıldayan bir yıldızı olmayı hak ettiğini söyledi.

Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentte yapımı süren ve 5 yıllık vadede planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treni'nin 2025'te hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydeden Dağ, yıllık 13 milyon 300 bin yolcu taşıma kapasiteli hattın 2,5 milyar avroya mal olacağını bildirdi.

Projeyle 14 saat süren İzmir-Ankara arasındaki tren yolculuğunun 3,5 saate inmesinin hedeflendiğini dile getiren Dağ, kent içi kara yolu ulaşımı için de ikinci çevre yolu çalışmasının sürdüğünü aktardı.

İkinci çevre yolunun 6 milyar liraya mal olacağını, 2025 yılında etaplar halinde hizmete alınmasının planlandığını belirten Dağ, Çandarlı Limanı ve Temiz Enerji Endüstri Bölgesi Projesi'nde de altyapının bittiğini, üstyapının yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirileceğini anlattı.

- Lojistik merkezi ve demir yolu bağlantısı

Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve demir yolu bağlantı hatları projesinin de önemli projeleri arasında yer aldığını dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

"Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin altyapısı tamamen bitti. Önümüzdeki dönemde Aliağa, Çandarlı ve Torbalı demir yolu bağlantılarını kurarak burayı da daha aktif hale getireceğiz. Burada ilk etapta tır gümrüğü isteği var. Bir süreç söz konusu. Orada 5 kurumun oluşturduğu bir şirketle tır gümrüğünü şehrin merkezinden lojistik merkeze alma düşüncemiz var. Bunda da bayağı mesafe katettik. Tır gümrüğünü 2023'te inşallah hizmete kazandırırız."

- Stat ve teknoloji üssü yatırımları

Göztepe ve Alsancak statlarını hizmete sunduklarını, Karşıyaka Stadı için ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında "biz yaparız" dediğini hatırlatan Dağ, halen bir adım atılmadığını, bunun da kendilerine nasip olacağını düşündüklerini ifade etti.

Dağ, Bilişim Vadisi İzmir Projesi'ni de uzun zamandır takip ettiklerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içinde ilk etabının açılışının yapıldığını, zamanla diğer etapların hayata geçirileceğini aktardı.

Alsancak'ta tarihi elektrik fabrikası ve onun etrafındaki alanı İzmir Yenilikçi Endüstriler Merkezi şeklinde bir teknoloji üssü olarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir her açıdan ülkemizin yükselen bir değeri ve Türkiye Yüzyılı'nın ışıldayan bir yıldızı olmayı hak etmektedir. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte kronik sorunları çözülmüş, temel ihtiyaçları giderilmiş ve geleceğe daha güvenli ve güçlü bakan bir İzmir'i istikrar, çalışkanlık ve kararlılıkla inşa etmeyi sürdüreceğiz."

Dağ, konuşmaların ardından basın mensuplarının projelere ilişkin sorularını cevapladı.

Toplantıya AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili de katıldı.

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