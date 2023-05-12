Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı

"Bundan sonrası için sürekli hizmet verilebilir 300 yataklı kalıcı bir Defne Hastanesi yapılmış oldu. Burası yoğun bakımlarıyla birlikte güçlü bir hastane oluyor, bütün odaları da teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 14:05, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 14:41
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da inşa edilen Defne Devlet Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca sosyal medya hesabından "60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı." ifadeleriyle hastanedeki incelemelerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Koca söz konusu videoda, 300 yataklı hastaneye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu hastane prefabrik geçici yapılmış bir hastane değil. Bu hastane yüzde 60'a yakın yataklı servisleri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, laboratuvarları, ana girişi dahil olmak üzere ağır çelikten yapıldı. Burası kalıcı bir hastane oldu. Yani bundan sonrası için sürekli hizmet verilebilir 300 yataklı kalıcı bir Defne Hastanesi yapılmış oldu. Burası yoğun bakımlarıyla birlikte güçlü bir hastane oluyor, bütün odaları da teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip. Özellikle deprem bölgesi olan Hatay için son derece önemli bir hastane oldu."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber