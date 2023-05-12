'Şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz'

Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz'

"Hapishanedeki teröristleri bırakmayı planlıyorlar. Bu bir zihniyet meselesi. Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır"- "Terörle arasına mesafe koyamayanlarla aramıza mesafe koymak milli, manevi, vatani görevimiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 14:19, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 15:04
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu millet, teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır." dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti, ardından 1969'da mezun olduğu dönemde "Taş Mektep" adını taşıyan Kayseri Lisesi'nin fen lisesine dönüştürülmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Törenin yapıldığı salona girişinde öğrencilerin okul marşını söyleyerek karşıladığı Akar, bu değişimin uzun zamandır gündemde olduğunu belirtti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti. Akar, okulun fen lisesi olmasının yeni görev ve sorumlulukları beraberinde getirdiğini ifade etti ve öğrencilerden bu köklü eğitim kurumunun "şanına şan, başarılarına başarı" katmalarını istedi.

Mezunlar Derneği adına konuşan Ömür Uzunoğlu da okulun fen lisesine dönüştürülmesindeki katkılarından dolayı Milli Savunma Bakanı Akar'a teşekkür etti.

- Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti

Bakan Akar daha sonra Şeker Fabrikası'ndaki işçilerle bir araya geldi.

Üretimin önemine vurgu yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını, bu yolda terör örgütlerinin kendilerine engel olmaya, çelme takmaya çalıştığını anlattı.

Akar, "Irak'ın kuzeyindeki kampları teröristlerin başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu paramparça ettik, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz. Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz." ifadelerini kullandı.

Sınırların ve halkın güvenliği için Mehmetçiğin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Akar, "terör örgütünün çöküş içinde olduğuna yönelik alametlerin görüldüğünü" söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, adı ne olursa olsun terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

- "Annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz"

14 Mayıs'taki seçimlerin "tarihi" önemi olduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Bütün mesele zihniyet meselesi. Terörle arasına mesafe koyamayanlarla problemimiz var. Terörle arasına mesafe koyamayanlarla aramıza mesafe koymak milli, manevi, vatani görevimiz. Çünkü 20 sene öncesine dönüp yeni baştan şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz. Teröristlerle işbirliği halinde, onlarla iltisaklı siyasiler ne diyorlar, '10 binler, 100 binler bizi, 14 Mayıs'ı bekliyor' diyor. Hapishanedeki teröristleri bırakmayı planlıyorlar. Bu bir zihniyet meselesi. Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber