Bakan Bozdağ: Muharrem İnce Beyefendi'ye karşı ahlaksız bir kumpas kuruldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Muharrem İnce Beyefendi'ye karşı ahlaksız, hukuksuz ve kirli bir ince kumpası, ince ince işleyip nasıl ortaya çıkardıklarını hep beraber görüyoruz. Sayın İnce açıklama yapıyor, 'Bunlar iftiradır, böyle bir şey yok, bunları yapanlar FETÖ'cülerdir.' diyor. Kimin yaptığını da söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu, Rusya'yı adres gösteriyor." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Haliliye Seçim İrtibat Bürosu'nda partililere hitap etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için terör örgütlerinin seferber olduğunu söyleyen Bozdağ, PKK'dan, FETÖ'den, ABD ve bazı AB üyesi ülkelerden destek açıklamalarının geldiğini belirtti.

"Bütün hedef Cumhurbaşkanı'mıza kaybettirmek ve onların yönetebileceğine inandıklarını Kılıçdaroğlu'nu kazandırmak." diyen Bozdağ, milletin yaşananları ve Kılıçdaroğlu'nun "dost" dediklerini gördüğünü dile getirdi.

- "Sayın Kılıçdaroğlu başka adres gösteriyor"

Bozdağ, bütün kirli hesaplara 14 Mayıs'ta Türk milletinin son vereceğini, oyunları bozacağını kaydetti.

Seçim yaklaştıkça kirli işlerin çoğaldığına işaret eden Bozdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Muharrem İnce Beyefendi'ye karşı ahlaksız, hukuksuz ve kirli bir ince kumpası, ince ince işleyip nasıl ortaya çıkardıklarını hep beraber görüyoruz. Sayın İnce açıklama yapıyor, 'Bunlar iftiradır, böyle bir şey yok, bunları yapanlar FETÖ'cülerdir.' diyor. Kimin yaptığını da söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu, Rusya'yı adres gösteriyor. İftiraya uğrayan mı kimin iftira attığını daha iyi bilir, yoksa onun çekilmesinden siyasi medet uman mı daha iyi bilir? Buradan çok net söylüyorum, bu hadise bütün boyutlarıyla hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde adli olarak da tahkikat derinleştirilerek sürdürülecektir. Bu iftiraları kimler yapıyorsa onlar tespit edilip yargının önüne çıkarılacaktır. Bir cumhurbaşkanı adayına itibar suikastı, siyasi cellatlık yapıyorlar, bel altından vuruyorlar. İftiralardan medet umuyorlar. Müfteriler de açıklıyor nasıl yaptıklarını, iftiraya uğrayan da açıklıyor ama bu açıklamaları hiç görmemiş, duymamış gibi Sayın Kılıçdaroğlu başka adres gösteriyor. Yapmayın, milletin aklıyla alay etmeyin."

Milletin gördüğüne, duyduğuna inanacağını, yalana ve dolana itibar etmeyeceğini belirten Bozdağ, halkın İnce'ye kirli operasyonu yapanlara, bu operasyondan medet umanlara sandıkta Osmanlı tokadı vuracağını söyledi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Merhum Baykal'a yaptılar bu gayrihukuki, gayriahlaki kaset kumpasını. MHP'li kimi siyasetçilere yaptılar bu alçaklığı. Cumhurbaşkanı'mıza yaptılar bu alçaklığı. Şimdi Sayın İnce'ye yapıyorlar bu alçaklığı. Bu alçaklığa cevap vermek, bunları alçalta alçalta sandığın dibine gömmek bizim işimiz. Sayın Akşener'e bir şekilde geri adım attırdılar. Sayın İnce'nin üzerine giderek, saldırarak, iftiralarla geri adım attılar. Siz kimsiniz? Siz kimden hangi gücü alıyorsunuz da bu ülkenin siyasetçilerine geri adım attırma cüreti gösteriyorsunuz? Onların karşısında dimdik duran anlayışı Cumhurbaşkanı'mız temsil ediyor. Cesur iradeyi de o temsil ediyor."

Seçim sonrasında, iftira atanların, iftiradan medet umanların "Yine Erdoğan kazandı" demek zorunda kalacağını vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin önünü kapatmak isteyenlere sandıkta cevap verileceğini ifade etti.

Bozdağ, terör örgütlerine yaslanmadıklarını, milletin hür iradesinden destek aldıklarını sözlerine ekledi.