Kavga eden lise öğrencilerinden biri diğerini bıçakla öldürdü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 16:35, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 16:36
Gizlice Mahallesi Hüseyin Alpdoğan Bulvarı'ndaki arazide karşılaşan lise öğrencileri M.Y. (15) ile İ.K (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Öğrencilerden İ.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. kurtarılamadı.
Zanlı İ.K. ise polislerce yakalandı.