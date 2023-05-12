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Ak Partili Yavuz: Cumhurbaşkanımız seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Seçimlerin sonuçlarını ilk önce Türkiye'de öğrenmek istiyoruz. Ve biz iddia ediyoruz bizim dışımızda hiç kimse o kadar hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşamayacak. Yani sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 16:53, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 17:33
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Ak Partili Yavuz: Cumhurbaşkanımız seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yavuz, 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonraki ilk seçim olduğunu belirterek, "Pazar günü inşallah sonucu göreceğiz. Belki en son sorulacak, hiç sorulmadan şimdiden söyleyeyim. Sahanın nabzına baktığımda, anketlerin dilini okumaya çalıştığımızda ve olup bitene bir parça dikkatlice baktığımızda sayın cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranının bir önceki seçimlerden daha aşağıya olmayacağını ön görüyorum. Yine AK Parti'nin oylarının da bir

önceki seçimde -2018'i kast ederek söylüyorum- yine AK Parti'nin alacağı oy oranının da bir öncekinden daha aşağıya olmayacağını bize gösteriyor'' dedi.

"Cumhurbaşkanımız seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek"

Yavuz, basın toplantısı yaptığı salonun aynı zamanda seçim günü Sonuç Alım Sistemi (SAS) salonu olarak kullanılacağının altını çizerek şöyle devam etti:

"Burası ne yapmak istiyor; seçimlerin sonuçlarını ilk önce Türkiye'de öğrenmek istiyoruz. Ve biz iddia ediyoruz, bizim dışımızda hiç kimse o kadar hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşamayacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek. Ha keza biz de sayın cumhurbaşkanımızla birlikte herkesten önce bileceğiz. Bir, seçimlerin erken alınması için bu mekanizma kuruluyor. İkinci olarak da seçimlere ilişkin hiçbir oy zayi olmasın diye bir sistemimiz var. Biz sandığın başındaki arkadaşlarımızdan daha sandık sonuç tutanağı alınmadan; başka partileri izliyorum sandık sonuç tutanağını alacaklar, ilçelerine getirecekler ya da okuldan girecekler. Biz o zaman seçimlerin sonuçlarını öğrenmiş oluyoruz zaten. Bizim daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan önce görevlilerimiz daha o çetele tutulurken her bir arkadaşımıza verdiğimiz çizelgeleri dolduracaklar. Hemen orada daha okunurken pusulalar, daha sonuç bağlanmadan, imzalar atılmadan bizim arkadaşlarımız onları Sonuç Alım Sistemi'ne girecek ve biz bunu öğrenmiş olacağız. Yine ıslak imzalı olan sandık sonuç tutanaklarını da arkadaşlarımız sisteme girecek. Yine YSK uç veriyor tüm partilere. Onu da alacağız. Ama onlar arkadan gelecek. Biz sonucu önceden üç aşağı beş yukarı alacağız. Sonra bu üç veriyi karşılaştıracağız."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin soru üzerine Yavuz, "Aslında demokrasinin güzelliği çokça adayın olması, birçok adayın ortaya çıkması ve birlikte yarışması. Bu demokrasimizin güzelliklerinden. Dolayısıyla biz Muharrem İnce'nin bu yarışa sonuna kadar devam etmesini açıkça isterdik. Çünkü bu şekliyle, bir takım linç girişimleri sonucu veya linç girişimlerinin de yansımasıyla da belki bu şekilde geri çekilmeyi hiçbirimiz arzu etmezdik. Doğru bulmayız bunu. Ama bir şekilde pusula basıldı, oy verildi yurt dışında. Şimdi de bu pusulaya göre oy verilecek. Pusulanın değişme şansı yok. Pusula netleşmiştir, kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki verilen oylar ne olacak; diyelim ki Yüksek Seçim Kurulu'na gitti, itirazını yaptı. 'Ben artık istifa ediyorum' dedi. Sonuçta sayılırken bu oylar ne olacak; bu sistem yeni kuruldu, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Böyle bir problem ilk kez bu sistemde ortaya çıkıyor. Bu sorduğunuz hususa ilişkin çok açık ve net bir hüküm olmaması sebebiyle bir net hükme varmayı doğru görmüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun taktirine bırakmak istiyorum'' cevabını verdi.

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