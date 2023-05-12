Erdoğan: Kaset kumpasının arkasında Pensilvanya var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gel dediler, Muharrem Bey bunları elinin tersiyle itti. Kaset kumpasının arkasında Pensilvanya var, FETÖ var. Bu oyunu Muharrem Bey'e oynadılar" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 17:48, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 17:48
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gel dediler, Muharrem Bey bunları elinin tersiyle itti. Kaset kumpasının arkasında Pensilvanya var, FETÖ var. Bu oyunu Muharrem Bey'e oynadılar" dedi.