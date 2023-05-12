Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Amca'yla buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bahçelievler'deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, mitingin ardından, bir süre önce telefonla da görüştüğü Hüseyin Bayraktar ile bir araya geldi.

Bayraktar ile sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra miting alanından ayrıldı.