Kahvehanede çıkan kavgada AK Parti mahalle temsilcisi bıçaklandı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Köyceğiz ilçesine getirildi. Tanıtım programı sonrası yakındaki bir kahvehanede, AK Parti Döğüşbelen mahalle temsilcisi Metin Şahin ile Y.B. arasında yerli otomobil Togg ile ilgili tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B, Metin Şahin'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, Şahin'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Gökcan, olayın son derece üzücü olduğunu, kınadıklarını ve takipçisi olacaklarını söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Şahin ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.