Isparta-Antalya karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İller İdaresi'nden 'seçim tedbirleri genelgesine' ilişkin açıklama
İller İdaresi'nden 'seçim tedbirleri genelgesine' ilişkin açıklama
Banka müdüründen milyon dolarlık vurgun! Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı
Banka müdüründen milyon dolarlık vurgun! Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem
YSK karar verdi: Barolar, seçim işlemlerini 'seçmen' olarak izleyebilecek
YSK karar verdi: Barolar, seçim işlemlerini 'seçmen' olarak izleyebilecek
'TSK seçim günü için görevlendirildi' iddiasına MSB'den yalanlama
'TSK seçim günü için görevlendirildi' iddiasına MSB'den yalanlama
'İmar Yönetmeliği'nde değişiklik: Kısa kolon, asma kat yasak
'İmar Yönetmeliği'nde değişiklik: Kısa kolon, asma kat yasak
Kart kullanıcıları kağıt sliplerini artık dijital olarak alabilecek
Kart kullanıcıları kağıt sliplerini artık dijital olarak alabilecek
Yurt dışında kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı
Yurt dışında kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı
İstanbul'da 4 yılda seçmen sayısı 800 bin arttı
İstanbul'da 4 yılda seçmen sayısı 800 bin arttı
Erdoğan: Kaset kumpasının arkasında Pensilvanya var
Erdoğan: Kaset kumpasının arkasında Pensilvanya var
TBMM'de 28'inci dönem hazırlıkları
TBMM'de 28'inci dönem hazırlıkları
Ergün Atalay'dan 'zam' açıklaması: Ne talep ettiysek tamamını aldık
Ergün Atalay'dan 'zam' açıklaması: Ne talep ettiysek tamamını aldık
Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Isparta-Antalya karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 22:54, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 22:56
Yazdır
Isparta-Antalya karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 19.40 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Kargı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Isparta ikametine giden Hüseyin M. (48) idaresindeki 07 BHH 923 plakalı Audi marka otomobil, karşı şeritten gelen Mustafa Y. (27) yönetimindeki 38 H 2793 plakalı Ford marka otomobile ve Recep T. (18) idaresindeki 07 D 9160 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Mehmet Y. (62), Hüseyin M. (48), Recep T. (18) ve Fatma T. (48) ambulans ile Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada Halil T. (48) ve Mehmet Y. (62) yaralanmazken, Tofaş marka aracın içerisinde yolcu olarak bulunan Ali Yılmaz'ın (18) ise yapılan kontrol sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Yılmaz'ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kepez Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber