İller İdaresi'nden 'seçim tedbirleri genelgesine' ilişkin açıklama

İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 12 Mart tarihli Seçim Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan, "Seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla valilerimizce gerekli görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifade edilmesi" tedbirine ilişkin çıkan haberler üzerine yazılı basın açıklaması yaptı.

Genelgenin, seçimlerin güven ve huzur içerisinde yapılması, vatandaşların özgür iradelerinin sandığa yansıması, görevli kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğinin artırılması amacıyla her seçim döneminde olduğu gibi İçişleri Bakanlığınca yayımlandığına işaret edilen açıklamada, TSK personel ve araçlarından istifade edilmesine ilişkin tedbirin 2018 ve 2019'daki seçim tedbirleri genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin d fıkrasında, valilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden yardım isteyebileceği hüküm altına alınmış olup genelgedeki tedbir maddesinde de belirtildiği üzere, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması amacıyla valilerimizce gerek görülmesi halinde TSK'nın araç ve personel imkanlarından faydalanılması talimatlandırılmıştır.

Nitekim daha önceki seçimlerde hava muhalefeti, arazi/ulaşım zorluğu vb. durumlarda seçim sandıklarının intikalinde TSK'nın araç ve personelinden yararlanılmıştır. İlgili tedbir sadece seçimlerin güvenliğine ilişkin ihtiyati bir madde olup, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."