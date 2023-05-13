13 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Ataşehir'de Bayburtlular Buluşması ve kahvaltı programına katılacak, Sultanbeyli'de halkla buluşacak. (İstanbul/10.00/16.30) 2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta, Burdur ve Antalya'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak. (Isparta/12.00/Burdur/14.00/Antalya/17.00) 3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da umre anneleri ile bir araya gelecek. (İstanbul/14.30) 4- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi parti genel merkezinde ziyaret edecek. (Ankara/11.00) EKONOMİ FİNANS 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat Büyük Yürüyüşü ile Yomra ve Ortahisar mitinglerine katılacak. (Trabzon/10.00-15.00) SPOR 1- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor karşı karşıya gelecek. (Bolu/16.00) 2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef, AYOS Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes-Türk Telekom ve Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak. (Denizli/Konya/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/15.30/18.00/20.30) 3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yarı final mücadelesi başlayacak, Ankara Büyükşehir Belediyespor FOMGET-ALG Spor ve Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi ilk maçları yapılacak. (Ankara/İstanbul/15.00)