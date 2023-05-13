Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'nın Aladağ ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 03:12, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 03:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı 3.8 büyüklüğündeki deprem, saat 01.12'de meydana geldi. 5,8 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.