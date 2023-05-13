Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Muhammed Küçük'ün ailesine acı haber verildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 07:27, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 07:21
Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehit Küçük'ün cenazesinin yarın ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.