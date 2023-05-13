Yeni Şafak: Memleket Partililer Erdoğan'ı destekleyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nde istifa dalgası başladı. Kırıkkale Gençlik Kolları üyeleri ve Aksaray İl Başkanları teşkilatı üyeleri istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Uşak İl Başkanı ve üyeleri ile Adıyaman Kahta İlçe Teşkilatı Başkanı ve yönetimi, partideki görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ve Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu da seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası Memleket Partisi'nin bazı parti teşkilatı üyeleri istifa ederek Erdoğan'a desteklerini açıkladı.

FETÖ ve CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Memleket Partisi teşkilatlarında istifa dalgası baş gösterdi. Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da partiden toplu istifalar yaşandı.

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt görevinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Aksaray İl Başkanlığına gelen Oktay Künt'e AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk parti rozetini taktı.

AK ailemize katılan Memleket Parti İl Başkanı ve beraberindeki teşkilat mensuplarına katılımlarından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Başkanı Hamza Aktürk,

"Teşkilat mensubu kardeşlerimiz partisinden istifa ederek AK Partimizi destekleyeceklerini açıkladı. Bugünde rozetlerini takarak partimize üyeliklerini gerçekleştirdik. Birlikte durmak yok yola devam diyeceğiz. Kendisine ve ekibine bu süreçte bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz

" dedi.

Adıyaman Memleket Partisi İlçe Yönetimi istifa etti: AK Parti'yi destekleyecek

Memleket Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız ve yönetimi, Genel Başkan Muharrem İnce'nin kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmasının ardından ülkenin geleceği ve halkın huzuru noktasında ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek istifa etti. Yıldız ve yönetimi, 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.

"Hem Adıyaman olarak hem de ülke olarak gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Depremden sonra Adıyaman ve ilçeleri için yapılacak çok şey var. Bölgemiz, sahip olduğu tarihi dokusu, sanayisi ve tarımı ile çok daha fazlasını hak ediyor. Ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu durumun farkında olduğum için yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledik. Ama partimizin Genel Başkanı Muharrem İnce, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldı. Çok büyük ideallerle yaklaşık bir yıldır kurucu ilçe başkanlığını yürüttüğüm Memleket Partisi Kahta ilçe başkanlığından, yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber istifa ediyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bu partiyi desteklemeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla beraber Adıyaman'ımızın gelişmesi ve hak ettiği değeri bulması için elimizden ne geliyorsa yapma devam edeceğiz"

dedi.

"Genel Başkanımız Muharrem İnce, Fetö'cü usüller kullanılarak kaset kumpası ile CHP'li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır. Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin Fetö'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirtiyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım..."

Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kollarından toplu istifa: AK Parti'ye geçtiler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Kırıkkale'de de partiden toplu istifalar yaşandı. Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç, istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti İl Başkanı Bahadır Kılıç, partisine katılan gençlerin rozetlerini taktı.

İl Başkanı Bahadır Kılıç yaptığı açıklamada,

"Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim ve aramıza katılan değerli genç üyelerimiz ile birlikte 2023 seçimleriyle Türkiye Yüzyılına damga vuracak bu seçimde desteklerinizi istirham ediyorum. Memleket Partisi'nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve üyeleri partimize katıldı. AK Parti'ye katılan 15 kişiyi temsilen bazı partililere rozetlerini taktık"

dedi.

Memleket Partili milletvekili adayından Erdoğan'a tam destek

Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu, "45 gündür üzerimize oynanan oyunlar, kumpaslar, FETÖ ve PKK bağlantılı sözde demokrat olan Millet İttifakı'ndan kaynaklı olduğunu bütün halkımız öğrenmiştir, biliyordur. Biz Trabzon il teşkilatı 19 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Bu ittifak PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Biz vekillik oylarınızı partimize istiyoruz, Cumhurbaşkanı oylarınızı ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a istiyoruz" dedi.