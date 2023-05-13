Muharrem İnce Erdoğan ile görüştü Kılıçdaroğlu'nun telefonuna çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce ile görüştüğünü açıkladığı sırada Kılıçdaroğlu 'Muharrem Bey'e ulaşamadım' açıklamasında bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası geride kalan gün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

Kılıçdaroğlu: İnce'yi aradım fakat ulaşamadım

Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ve partisine yöneltilen 'şantaj' tepkilerini 'Rusya yaptı' diyerek savuşturmaya çalıştı. Katıldığı canlı yayında konu hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İnce'yi aradım fakat ulaşamadım. Kendisini kucakladığımızı söyleyecektim, sofraya davet edecektim." diye konuştu. İnce'yi Ankara'daki mitingde davet edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizi destekleyip desteklemediğini bilmiyorum. Bu konuda görüşmemiz olmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce ile görüştüm

Kılıçdaroğlu'nun Fox TV'de yaptığı bu açıklamadan sadece birkaç dakika sonra birçok ulusal kanalın ortak canlı yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ile görüştüğünü söyledi.