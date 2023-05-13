Muharrem İnce Erdoğan ile görüştü Kılıçdaroğlu'nun telefonuna çıkmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve FETÖ'nün 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrasında cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Aynı dakikalarda başka bir kanalda canlı yayında olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Muharrem İnce'yi aradım fakat ulaşamadım" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce ile görüştüğünü açıkladığı sırada Kılıçdaroğlu 'Muharrem Bey'e ulaşamadım' açıklamasında bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası geride kalan gün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.
Kılıçdaroğlu: İnce'yi aradım fakat ulaşamadım
Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ve partisine yöneltilen 'şantaj' tepkilerini 'Rusya yaptı' diyerek savuşturmaya çalıştı. Katıldığı canlı yayında konu hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İnce'yi aradım fakat ulaşamadım. Kendisini kucakladığımızı söyleyecektim, sofraya davet edecektim." diye konuştu. İnce'yi Ankara'daki mitingde davet edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizi destekleyip desteklemediğini bilmiyorum. Bu konuda görüşmemiz olmadı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce ile görüştüm
Kılıçdaroğlu'nun Fox TV'de yaptığı bu açıklamadan sadece birkaç dakika sonra birçok ulusal kanalın ortak canlı yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ile görüştüğünü söyledi.