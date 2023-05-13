Yeni mühendise 4 kat sınırı

Afetlere karşı dirençli binalar için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği güncellendi. Çevre, Şehircilik ve Altyapı Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yönetmelikte mesleki sorumluluk alanları belirlenirken, yeni inşaat mühendislerine en fazla 4 kat izni verildi. Kamu binalarını projelendirecek mimarlarda 5 yıl tecrübe, 15 kat ve üstünde olan projeleri yapacak inşaat mühendislerinin lisansüstü eğitimli olması şartı getirildi.

ZEMİNDE TİCARİ ALAN 4,5 METRE

Yeni yönetmeliğe göre, içerisinde konut olan binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonlar yapılabilmesi için ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi geçemeyecek. Yapının tasarımında A12, A13, A14 veya A15 tipi taşıyıcı sistemler kullanılacak. Kısa kolon yapılamayacak, asma kat ve kapalı çıkma bölüm yapılamayacak.