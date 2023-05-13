Togg tartışması kanlı bitti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B, Metin Şahin'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Metin Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Y.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ