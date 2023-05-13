MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz." ifadesini kullandı.