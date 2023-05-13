MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmen ataması yaptıklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 11:55, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 11:56
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz." ifadesini kullandı.