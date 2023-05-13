Bakan Soylu, İstanbul'daki özel halk otobüsçüleri ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptıkları mitinglerde çelik yelek giymelerine ilişkin, "Ben ülkenin İçişleri Bakanı'yım. Elimde bir sürü istihbarat var. Benim herhangi bir bilgim yok. Yalandan uydurdukları, bir gece yarısı bir haber spikerinin yalandan söylediği bir olay üzerinden ertesi gün çelik yelek giyiyorlar. Demek ki bizim yerimizde olsanız siz evinizden dışarı çıkamayacaksınız." dedi.

Bakırköy Botanik Park'ta İstanbul'daki özel halk otobüsçüleri ile bir araya gelen AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, katılımcıların taleplerini dinledi.

Burada konuşan Soylu, özel halk otobüsçülerinin, esnaf kefalet kredisi miktarının artırılması taleplerine ilişkin Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü belirterek, "Bugün, yarın veya pazartesi günü, Allah nasip ederse, kredi desteğini 1,5 milyardan 2,5 milyar liraya çıkarıyorlar." bilgisini verdi.

Özel halk otobüslerinin gelir desteği konusundaki artış taleplerine de değinen Soylu, "Hem Bakanlık nezdinde hem de külliye nezdinde bugün de onu takip ediyorum. İnşallah bugün, en geç yarın bu konu da hallolmuş olur." dedi.

Soylu, mülkiyet hakkı taleplerinin takip edilmesi konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'da milletvekilleri toplantısında kendisini çağırıp talimat verdiğini söyledi.

Toplu taşıma araçlarındaki ÖTV indirimi konusunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettiklerini ve ÖTV indiriminin geldiğini aktaran Soylu, bu indirimden özel halk otobüslerine fazla bir faydasının olmadığını anlattı.

Bakan Soylu, araçların yenilenmesi, özel halk otobüslerinden daha ziyade milletin işine yarayacağını belirterek, yüzde 1'in doğru bir oran olduğunu ifade etti.

- "Türkiye büyük devrimlerin altına imza attı"

Özel halk otobüsçülerinin milyonlarca insana dokunan bir sektörün içerisinde olduklarını vurgulayan Soylu, "Yıllardan beri insanların ne yaptığını, nasıl yaptığını, nereden nereye geldiğini, hastanesini, okulunu, elektriğini, suyunu hem kendi ihtiyaçlarınız çerçevesinde hem de dokunduğunuz ve birlikte seyahat ettiğiniz insanların çerçevesinde en iyi bilenlersiniz." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin, büyük devrimlerin ve projelerin altına imza attığını dile getirerek, "Siz İstanbul trafiğini en iyi bilensiniz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasa, Kuzey Marmara Otoyolu olmasa ve İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nda olsa İstanbul'da bu trafiğin hali nice olur; İstanbul'da doktor randevusuna gidemez, öğrenci imtihanına, avukat mahkemeye yetişemez." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de bu şehre çok büyük hizmetler yaptığına işaret etti.

- Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesini eleştirdi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikast iddiasına karşı dün Samsun mitinginde çelik yelek giydiğine dikkati çeken Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Tüm terör örgütlerinin, Amerika'nın hedefindeyim. Neyden korkmuşuz bugüne kadar? Dün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görülmesini de sağladığı çelik yelek giymiş. 11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun. Kılına bir zarar gelmiş mi? Burnuna sinek konmuş mu? Veyahut da dönüp bununla ilgili 'şöyle bir problemim ve şöyle bir sıkıntım var' deyip bize müracaat ettiğin hangi bir meselede Türkiye Cumhuriyeti devleti bunun tedbirini almamış. Güneydoğu'da çocuklarımız rahat okula gidemezken şu anda çocuğu çoluğu, annesi, kızı, herkesin rahat bir hayat yaşadığı, PKK'dan, PYD'den kurtardığımız, huzura getirdiğimiz bir Türkiye'de, Ankara'dan İstanbul'a yürümüşsün, kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Bunu sağlayan bir güvenli Türkiye'yi, sanki bir şey varmış gibi, sanki bir tehlike varmış gibi böyle oyunlara girebilmek, Türkiye Cumhuriyeti devletini böyle aşağılamaya çalışabilmek, bir tehditle karşı karşıya, 'beni öldürecekler, beni şöyle yapacaklar, beni böyle yapacaklar' diye kendi üzerinden yine bir istismarın içerisine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir.

Bu seçim her şeyi gördük, sosyal medyadan her türlü iftiraları gördük ama seçime son iki gün kala çelik yelekli tiyatroları da hep beraber görebilme fırsatına sahip olalım. Yazıklar olsun! Ben ülkenin İçişleri Bakanı'yım. Elimde bir sürü istihbarat var. Benim herhangi bir bilgim yok. Yalandan uydurdukları, bir gece yarısı bir haber spikerinin yalandan söylediği bir olay üzerinden ertesi gün çelik yelek giyiyorlar. Demek ki bizim yerimizde olsanız siz evinizden dışarı çıkamayacaksınız. Bu memleket size mi emanet edilecek?"