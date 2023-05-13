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'Muharrem İnce paylaşımı' soruşturması büyüyor: 17 gözaltı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik şantaj, tehdit, sahtecilik suçundan 17 kişi gözaltına alındı. 4 kişi aranıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 13:00, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 13:02
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'Muharrem İnce paylaşımı' soruşturması büyüyor: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10/05/2023 tarihinde twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."

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