Adana'da tamirhanede üzerine araç düşen genç işçi öldü

İş kazası ve sonrasında yaşananlar ise tamirhanenin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Bilen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir tamirhanede çalışan Aykut Bilen (21), hafif ticari bir aracın arızasıyla ilgilenirken krikonun kayması nedeniyle söz konusu araç üzerine düştü.

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