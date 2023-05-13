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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' mesajı

"Aziz milletimizin köklü tarihinde daima çiftçilerimizin izi olmuştur"- "Bizler de 'Sen Üret Yeter' diyerek çiftçimizi daha fazla üretmesi için desteklemeyi sürdüreceğiz, Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerimizin katkılarıyla inşa edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 14:47, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 14:48
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, aziz milletin köklü tarihinde daima çiftçilerin izi olduğunu belirterek, "Bizler de 'Sen Üret Yeter' diyerek çiftçimizi daha fazla üretmesi için desteklemeyi sürdüreceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerimizin katkılarıyla inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kirişci, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarımın, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için, insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle, hayati bir önem taşıdığını bildirdi.

Küresel ısınma, çevre sorunları, salgın hastalıklar ve çatışmalar nedeniyle gelişmiş ülkelerin bile gıda arz güvenliğine yönelik endişelerinin arttığı bir dönemde, "eli öpülesi çiftçiler" sayesinde, stratejik tarım ürünlerinde bulunurluk sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Kirişci, "Bizler de son 21 yılda Türk tarımını, alın ve akıl teri döken çiftçimiz, üreticimiz ve yetiştiricilerimizin de gayretleriyle, çok ileri bir düzeye taşıdık. Gazi Meclis'imizde Türk tarımını daha da geliştirmek için 15 kanunu yasalaştırdık, yüzlerce ikincil mevzuatı yürürlüğe koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, tarımsal desteği 1,8 milyar liradan, 57,6 milyar liraya yükselttiklerini bildirerek, tarımsal hasılayı 25,1 milyar dolardan 2022'de yüzde 133 artışla 58,5 milyar dolara çıkardıklarına dikkati çekti.

Tarım ve gıda ürünleri ihracatını 8 katına çıkararak 30 milyar dolara ulaştırdıklarını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu başarının en önemli mimarlarından biri de hiç kuşkusuz çiftçilerimiz ve üreticilerimizdir. Ülkemizin bereketli toprakları çiftçilerimizin ellerinde yoğrulmuş, tarlaya düşen her tohum onların sayesinde hayat bulmuştur. Aziz milletimizin köklü tarihinde daima çiftçilerimizin izi olmuştur. Bizler de 'Sen Üret Yeter' diyerek çiftçimizi daha fazla üretmesi için desteklemeyi sürdüreceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerimizin katkılarıyla inşa edeceğiz. Bu vesileyle ülkemiz için üreten, hizmet eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."

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