Erdoğan: Bu işi ilk turda bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Ümraniye ve Sancaktepe mitinglerinin ardından Beyoğlu'nda bir miting düzenledi..

Kasımpaşa'da Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingden öne çıkanlar:

"Biz ezelden Kasımpaşalıyız. Çocukluğum buralarda geçti, gençliğimiz buralarda geçti. Siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İBB Başkanı olduğumda yine Beyoğlu'yla birlikte yol yürüdüm. Okuduğumuz şiir sebebiyle cezaevine girmemiz tam da Beyoğlu'na yakışır bir duruştur.

Yıllarca Beyoğlu'na da İstanbul'a da ülkeye de azap çektirdiler. Hem geri bırakarak, yoksul bırakarak yoksun bırakarak azap çektirdiler. Biz İstanbul'u böyle azap içerisindeyken aldık, çabaladık ve şehri hizmetlerle donattık.

Yarını halledelim yarından sonraki önümüzdeki yıl 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım.

Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil'den alıyorlar. Kandil'de teröristler var. Şimdi bu teröristlere biz bu ülkeyi teslim edebilir miyiz, biz ülkemizi böldürtür müyüz? Bay Bay Kemal bölücü, Bay Bay Kemal teröristlerle işbirliği halinde. Kandil'deki teröristler neyse Bay Bay Kemal de ne yazık ki o. Biz Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz.

Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Tam tersine terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Şimdi bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları biz gelir gelmez buraları aslına döndüreceğiz diyor. İşte bunlara fırsat vermeyeceğiz.

Bu Selo, Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan Selo değil mi? Bunlar bol bol gidip onu ziyaret ediyor. Bay Bay Kemal diyor ki seçilirsem Selo'yu serbest bırakacağım. Bölücü örgütlerden destek alarak sandığa değil ancak 2015'teki gibi istikrarsızlığa gidilir.

İngiltere, Almanya ve Fransa'daki dergiler Erdoğan'a saldırıyor çünkü Erdoğan ülkeyi onlara satmadı, sattırmadı."

İLK DURAK ÜMRANİYE'YDİ

14 Mayıs seçimlerine saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitinge katılmıştı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

"Yaptığımız her işte attığımız her adımda tarihimize ve milletimize duyduğumuz sevgi ile ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Hiçbir köken, inanç ayrımı yapmaksızın milletimize bir aşk mektubu yazdık. Okurken kimi zaman gözleri dolacak, kimi zaman yüzleri gülecek, gençlerimize bir aşk mektubu yazdık. Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Sevgi köprüleri kurduk. Vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani aşk mektubu yazdığımız tüm milletimizin yüzyılı olacaktır.

Biz 21 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık, Kılıçdaroğlu'nun ben şunları yaptım diyebileceği bir eser var mı?

Bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Bir belediye başkanı getirdi. Adamın İstanbul'da durduğu yok. Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, yoksa İstanbul'da turist misin?

Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz zaman susuzluğu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Çukurlardan kurtardık mı? Bunlarla beraber çamurdan İstanbul'umuzu temizledik mi? Göreve geldim, 50 bin haneye o zaman doğal gaz vardı ve bunu görevimin sonuna kadar 1 milyon 250 bine çıkardım.

Biz Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik mi? İmzayı attık mı? Batı'nın tüm tehditlerine rağmen imzayı attım mı? Meral hanım ne diyordu, "yapamaz" ne oldu Meral hanım biz yaparız. Bu noktada imanımız var, inancımız var.

Girdiğimiz 15 seçimi milletimize yaptığımız hizmetler nedeniyle kazandık. Bu bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den, teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Rabbimden ve milletimden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Kendi ülkesine düşmanlıkla siyaset yapılır mı? Kendi insanını aşağılayarak, tehdit ederek Seçim kazanılır mı? Kendi devletini yıpratarak iktidara gelinir mi? Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki kendi ortaklarının tabanlarını dahi gözleri görmüyor. Bir önceki seçimde karşımıza çıkardıkları kendi arkadaşlarını dahi şu anda yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Eğer bunlar ülkenin yönetimini bunlar devralırlarsa ne yapacaklar biliyor musunuz? İlk işleri sınırlarımız ötesinde bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttüğümüz operasyonları durdurmak olacak.

Ülkenin değerlerini, yabancılara, tefecilere peşkeş çekme sözü verenleri o sandığa gömmeye hazır mısın? Türkiye Yüzyılı'na giden yolda yarım kalan programlarımızı, projelerimizi yatırımlarımıza tamamlamak için bizimle birlikte olmaya hazır mısın? Bunun için ne yapacağız, yarın sandıklar kapanana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya var mısın? Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza selamımı söyleyecek, yarının ne için önemli olduğunu anlatacağız. Yanlışları göstereceğiz, doğruları göstereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz, terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz" ifadelerini kullandı.

Ne diyor bay bay Kemal, Rusya'ya biz yaptırım uygularız diyor. Bay bay Kemal, bu ne akıldır, bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayiinde öyle, aynı şekilde şu anda turist akınında 5,5 milyona yakın turist bize Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, Erdoğan'ı düşürmemiz lazım diyerek talimatı verdi bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki, Biden'a da bir cevap verecek. Rusya'nın hükümet sözcüsü ne diyor? Yalan söylüyor, açıklasın, ispat etsin diyor. Var mı ispatı? Yok, sonra başlıyor kıvırmaya böyle duyduk diyor, delil yok ama olabilir diyor. Bu nasıl siyaset?"

ÜMRANİYE'NİN ARDINDAN SANCAKTEPE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ümraniye'nin ardından yaptığı Sancaktepe'tepe vatandaşlarla bir araya geldi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bay Bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin. Onların yavrularını dağa kaçıranlarla utanmadan seçime giriyorsun. Bay Bay Kemal'in yanında kimler var. Kandil var. Sen bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Ülkemin asil annelerini buradan saygıyla selamlıyorum.Cennet annelerin ayağının altında. Biz aile diyoruz, CHP ne diyor LGBT, İYİ Parti ne diyor LGBT, HDP ne diyor LGBT, LGBT AK Parti'nin, MHP'nin Cumhur İttifakı'nın semtine yaklaşır mı? Bunlar LGBT'ci. Biz hamdolsun ailenin kutsiyetine inandığımız için burada farklı bir düşünce ile devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

Rabbim bizlere annelerin hayır dualarını alacak bir hayatı nasip eylesin. Türkiye olarak stratejik bir bölgedeyiz. Enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız.

Son olarak 15 Temmuz gecesi içimizdeki hainleri üzerimize salarak vatanımızı işgal etmeye yeltendiler. Hamdolsun buna da müsaade etmedik. Yıllarca bizi terörle oyaladılar. Yıllarca bizim enerjimizi, kaynaklarımızı heba ettiler.

Bizim için Türk ne ise Kürt de odur. Kürt ne ise Türk de odur. Cudi'de bunları gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Bestler Deresi'nde gömdük mü? Şimdi bay bay Kemal, dirsek tutuştuğu bu malum yapıyla halen yürümekten bahsediyor mu? Bunları yarın sandıklara gömüyor muyuz? Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılı içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

Tüm bu pazarlıklar buz dağının görünen yüzüdür. Yarın millet oy verecek fakat daha hiç kimse bay bay Kemal ile bölücü terör örgütü arasında hangi anlaşmaların yapıldığını bilmiyor. Bay bay Kemal 10 yıl sonra 17-25 Aralık kumpasındaki rolünü itiraf etti. Sırf cumhurbaşkanı adayı oldu diye Muharrem İnce'ye atılan iftiraların, baskı ve zorbalıkların failleri de ortaya çıkacaktır. Biz her fırsatta gerçek yüzlerini milletimize anlatmaya devam edeceğiz.

Gençlerimizi üzerinde gururla yaşayabileceği bir ülke bırakmanın gayretinde olacağız."