İnce'ye iftiradan 'Ankara Kuşu'na yakalama kararı

Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan bir açıklama yaparak müvekkili Muharrem İnce'ye itibar suikastinde bulunan 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İnce'ye iftira, hakaret ve tehdittte bulunanlar arasında Kemal Özkiraz ve Ankara Kuşu hesabı yönetici Oktay Yaşar bulunuyor. Oktay Yaşar bir hafta boyunca Muharrem İnce'nin bir koruma polisi aracılığıyla öçok yüklü miktarda döviz bozdurduğuna dair dekont paylaşacağını iddia etmiş ancak hiçbir dekont paylaşamamıştı.

Okan'ın verdiği bilgilere göre Ankara Kuşu hesabının yöneticisi Oktay Yaşar hakkında "Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı" çıkarılmıştır.

İşte Avukat Fidel Okan'ın açıklaması

Kamuoyuna Duyurulur!

Müvekkilim Sn. @vekilince 'ye yönelik iftira, hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, şantaj, özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılıkla biraz önce sona eren görüşmem nedeniyle iş bu bilgilendirmeyi yapıyoruz.

Soruşturma sonucunda 17 şüpheli hakkında karar çıkarılmış, bunlardan bir kısmı gözaltına alınmış, bir kısmı yurt dışında, az sayıda bir kısım ise halen aranmaktadır.

Dosyada vekil edenimin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında iftiraları yayan 3 ana failin 2 si hakkında FETÖ/PYD örgüt yöneticiliği 2 kişi hakkında örgüt üyeliği soruşturması yürütülmektedir.

Diğer FETÖ yöneticileri dışında tarafımızdan şikayet edilen tek kişi olan Ankara Kuşu Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında "Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı" çıkarılmıştır.

İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarılmıştır. Ethem Gürbaş isimli eski Yarbay ve hakkında 16 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın da FETÖ üyesi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.

Gözaltına alınan diğer şahısların sorgu ve ifade işlemi devam etmekte olup, müvekkile yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır.

Gelinen noktada FETÖ unsurlarıyla birlikte hareket ettiği savcılık tarafından soruşturulan diğer kişilerin siyasi tutumları nedeniyle olay tarafımızdan büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.