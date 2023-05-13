Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net