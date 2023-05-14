LGBT'li çocuk sayısı artıyor

Son zamanlarda Türkiye'de ve Dünyada toplumun temel çekirdeği aileyi parçalamaya yönelik çalışmalar dikkat çekiyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesini engelleyici akımlar arasında ise LGBT ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Türk aile yapısı bozuldukça 'eş cinsel'lik riski katlanıyor. LGBT'li çocuk ve gençlerin sayısındaki artış gelecek için endişe veriyor.

BİR NESİL YOK OLUYOR

Sapkın akımlam, çocuk ve gençlerimizi ağına düşürmek için her yolu deniyor.

Aile Danışmanı Belgüzar Ayyıldızoğlu "LGBT'li çocuk sayısı giderek artıyor. Bir nesil heba olabilir. Bunu engellemek için tedbirler alınmalı. Aile okulları kurulmalı. İnternet erişiminde çocuk kitleri artırılmalı." diyor.