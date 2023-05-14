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Dezenformasyona darbe! Twitter'dan operasyonel hesaplara engelleme

Dezenformasyonla mücadele adına Twitter bugün operasyonel hesaplara engelleme getirdi. Twitter Global'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de Twitter'ın kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, bazı içeriklerin erişimine engel getirdik" denildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 08:15, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 08:12
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Dezenformasyona darbe! Twitter'dan operasyonel hesaplara engelleme

Türkiye, bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa giderken gün boyunca yapay zeka destekli programların dezenformasyon amaçlı kullanımını önlemek maksadıyla bir dizi tedbir alınacak. Seçim güvenliği için olası her türlü senaryoyu çalışarak tüm alanlarda tedbirler alan yetkililer, seçim güvenliğinin olası bir siber saldırı ile baltalanması ihtimaline karşı da önlemler aldı.

VERİ MERKEZİNE ÜST DÜZEY KORUMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan projeyle Havelsan tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na Ocak 2022'de yeni bir veri merkezi yapılmıştı. Gelinen aşamada yeni merkez, siber güvenlik açısından en güncel donanım ve teknolojiyle geliştirildi.

Hazırlanan siber güvenlik altyapısı ile seçim verilerinin elektronik ortamlarda güvenli ve hatasız şekilde saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğünün bozulmaması, izinsiz erişimlerden korunması için güçlü ve güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturuldu.

HER TÜRLÜ SENARYO ÇALIŞILDI

Seçim güvenliği için olası her türlü senaryoyu çalışarak tüm alanlarda tedbirler alan yetkililer, seçim güvenliğinin olası bir siber saldırı ile baltalanması ihtimaline karşı da önlemler aldı.

Güçlü bir siber güvenlik altyapısı tesis edilmediği takdirde seçim sırasında seçmen kayıt teknolojileri, oylama, oy sayma teknolojileri, sonuç iletim ve toplama teknolojileri, sonuçların yayınlanması için web siteleri ve diğer çevrimiçi seçimle ilgili hizmetler, kurumsal ve özel e-posta hesapları ve iletişim sistemlerinin hedef olabileceği ihtimali değerlendirildi.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurumu için seçim bölgelerinden gelen verinin bütünlüğünün bozulmaması, zaman damgası ile inkar edilemez hale getirilmiş olması, gizli verinin dışarı sızmadan iletilmesi, bilginin verinin eksik iletilmemesi büyük önem taşıyacak.

YSK'DA YAZILIMCILAR DA HAZIR BULUNACAK

Seçim gecesi tüm verilerin eksiksiz ve güvenilir şekilde sisteme girmesi ve verilere yönelik olası saldırıları bertaraf etmek için devletin tüm siber saldırıyı bertaraf edecek birimleri ile yazılımların sahibi özel şirketlerin uzmanları da YSK'da hazır bulunarak anlık koruma ve kontrol sağlayacak.

DEEPFAKE'E GÖZ YUMULMAYACAK

Edinilen bilgiye göre yapay zeka kullanılarak üretilen deepfake içeriklerin seçim sonuçlarına muhtemel etkisinin önlenmesi amacıyla üretilen yapay içeriklerin, "yapay zeka ürünü" olduğu bilgisine platformlarda yer verilmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde içerik üreticilerine adli yaptırım ve idari para cezaları uygulanabilecek. Söz konusu dezenformasyon içeren içerikleri hazırlayanlar ve yayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ekiplerince tespit edilerek yakalanmaları sağlanacak.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE BÜLTENİ YAYINLANACAK

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadaki dezenformasyon içeren içerikleri tespit ederek bu içeriklerin doğrularını kamuoyuna duyurması için yayınladığı dezenformasyon bültenlerine ağırlık verilecek.

TWİTTER OPERAYONEL HESAPLARI ENGELLEDİ

Öte yandan dün BTK'nın başvurusu üzerine Twitter dün bazı operasyonel hesapları engelledi. Engellenene hesaplar arasında FETÖ'cüler Cevheri Güven, Muhammet Yakut ve Who gibi hesaplar da yer alıyor. Twitter Global yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Twitter'ın kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, bazı içeriklerin erişimine engel getirdik" ifadelerine yer verdi.


BARIŞ ŞİMŞEK

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