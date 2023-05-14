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Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor

Memura verilen 22 bin TL maaş müjdesi sevinçleri kursakta bıraktı. İşçilerin maaşı 24.750 TL olunca, memurların zamlı maaşının da işçi ücretlerinin altında kalma tehlikesi ortaya çıktı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 08:40, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 08:39
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Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Kamudaki en düşük işçi maaşının 21 bin 500 liraya çıkarılmasıyla birlikte okullarda hademelerin maaşları öğretmenleri, hastanelerde de temizlik görevlilerinin maaşları doktor ve hemşireleri geçince memurlarda büyük tepki oluşmuştu. Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının temmuzda 22 bin liraya çıkarılacağı sözünü verdi. Ancak temmuz ayında memur maaşları 22 bin liraya yükseltilse de en düşük kamu işçisinin 1 Ocak 2023'ten geçerli olarak 21.500 liraya çıkan maaşına, o tarihte de yüzde 15 daha zam yapılacak.

1 Temmuz 2023 itibarıyla da en düşük kamu işçisinin maaşı 24.725 lira olacak. Dolayısıyla temmuz ayında bu durum göz önünde bulundurulmazsa memur maaşları yine işçi maaşının altında kalacak, öğretmenler yine hademe maaşlarına yetişemeyecek.

AKSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Seçim telaşıyla 700 bin kamu işçisine verilen toplu sözleşme zammının kamu maaş dengesinde yol açtığı ağır tahribat yine seçim telaşıyla düzeltilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı, memurları küstürmemek için en düşük memur maaşını temmuz ayında 12 bin liradan 15 bin liraya çıkaracaklarını, bunun üzerine de enflasyon ve refah payı ekleyerek 22 bin liraya yükselteceklerini söyledi. Erdoğan, temmuzda memur maaşı 22 bin liraya çıkınca, en düşük işçi maaşını geçeceğini ifade etti.

Ancak, temmuzda dengeler yeniden alt üst olacak. Çünkü en düşük işçi maaşını 21 bin 500 liraya çıkaran toplu sözleşme zammı geçtiğimiz ocak ayını kapsıyor. Sözleşmede temmuz ayı için yüzde 15 bir zam daha yer alıyor. Dolayısıyla temmuzda işçi maaşı yeni zamla 24.725 liraya yükseleceği için 22 bin liralık memur maaşını yine aşacak.

Asgari ücretliler ve emekliler ne olacak?

En düşük memur maaşının temmuzda toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması ile memur emekli aylıklarının da yüzde 83'ü bulan oranlarda artırılacağı var sayılıyor. Ancak kamu işçisi, memur ve memur emekli aylıklarına yönelik seçim zammı işçi, esnaf ve çiftçi emeklileriyle asgari ücretliyi kapsamıyor. Memur dışındaki emekli aylıklarına yine geriye dönük 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırsa emekliler arasında büyük bir uçurum oluşacak. Asgari ücretle de kamu işçisi ve memur arasında uçurum oluşacak.

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