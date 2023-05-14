Merkez'den sürgündeki bürokratlara soruşturma

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Bürokratlarına katmerli sürgün operasyonu uygulayan Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin şimdi de sürgündeki bürokratlarına soruşturma açarak cezalandırma yoluna gittiği iddia edildi. Tenzili rütbeyle atama yapılıp Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Van gibi iller arasında adeta mekik dokutturulan üst düzey personel hakkında açılan soruşturmaların, kurumun itibarını zedeleme ve bankayı şikayet etme gibi gerekçelere dayandırıldığı belirtildi. Haklarında soruşturma açılanlar arasında, atama kararlarının iptali için mahkemelere dava açıp kazanan bürokratların da bulunduğu ifade edildi.



Merkez Bankası yönetimi, genel müdür yardımcısı konumunda bulunan bazı bürokratlarını birkaç kademe düşük konumdaki Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Erzurum gibi illerdeki şubelerin müdür yardımcılığı görevlerine atamıştı. Sürgüne itiraz eden bürokratlar da mahkemelere iptal davaları açıp yeni taşınılan İstanbul'daki merkeze geri dönmeyi başarmış, ancak banka yönetimi aynı bürokratları bu sefer de farklı illere yine tenzili rütbeyle göndermişti.

MAHKEMELİK OLDULAR

Sonraki atamalara da dava açan bürokratların yaşadığı hukuksuz atamalar Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz tarafından TBMM'de soru önergesine konu olmuştu. Atama kararlarına itiraz ettikleri için bankayla aynı zamanda mahkemelik olan bürokratların kurumun itibarını sarsmak, bankayı çeşitli kurumlara şikayet etmek, çalışanlara ve bankaya gelen kişilere kötü davranmak gibi gerekçelerle müfettiş karşısına çıkarılıp cezalandırılacakları ifade edildi.

Bankaların itibarını da zedeliyor



Açılan soruşturmalara ilişkin bilgi veren kaynaklar, sürgündeki bürokratlara tamamen afaki gerekçelerle suçlamalar yapıldığını, asıl amacın, mahkemelere gidip kazanan yöneticilere maddi ve manevi zarar vermek olduğunu söylediler. Bankanın itibarının asıl hukuksuz atamalar nedeniyle zedelendiğini ifade eden kaynaklar, "Tenzili rütbeyle haksızlığa uğramış, hukuksuz atamaları mahkemede durdurduğu halde tekrar tekrar sürgüne gönderilmiş mağdurlara afaki gerekçelerle soruşturma açılması bankanın itibarını vuruyor" dediler.