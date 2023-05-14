Sandık başında kalp krizi geçiren sandık görevlisi hayatını kaybetti

Olay, Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görevi başında iken kalp krizi geçirdiğini ifade eden Adem Yıldız "Maalesef güne üzücü bir haber ile başladık. Şeref Kurt abimiz görevi başında iken maalesef kalp krizi sonucu kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi cevap vermedi. Geri dönemdi çok üzüntülüyüz. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.