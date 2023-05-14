Millet İttifakı liderleri oylarını kullandı

Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, 2127 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akşener, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ailesiyle vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Akşener, seçimin millet ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Çok güzel bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Akşener, "Özellikle Millet İttifakı olarak. Uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde. Birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık." diye konuştu.

Akşener, 45 yerde miting, 54 noktada da program yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece ben, 66 civarında 66 noktada. Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş aynı şekilde. Sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan. Yani bu seçimde Millet İttifakı bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey, bizim seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek."

Seçmenin "velinimet" olduğunu aktaran Akşener, 3 yıldır Türkiye'de bu tutumu öne çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu görüşleri dile getirdi:

"Çok iftiralar, çok hakaretler, çok abuk sabuk şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an için önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına, yani milletimizin sandığın içine attığı oyların sonuçlarına hepimizin saygı gösterme... Yani talep eden kimdir, siyasetçidir. Talep eden nedir, buna saygı göstermesi ve çıkan sonuca 'amenna ve saddakna' demesi, 'baş üstüne' demesi kısmına geçiyoruz artık. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak."

Akşener, seçimi Ankara'da takip edeceğini anlattı.

Bütün annelerin bugününü kutladığını dile getiren Akşener, "Evlat sahibi olsun olmasın bütün kadınların Anneler Günü'nün... Çünkü doğurma yeteneği bir tek bizde, dolayısıyla kutluyorum. Bu arada tabii bunu hemen yayınlamayacaksınız ama bir Anneler Günü hediyesi de isterim yani." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Meral Akşener, Ankara'ya gitmek üzere okuldan ayrıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oyunu kullandı

Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere saat 10.15'te Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.

Bir süre oy kullanmak için sıra bekleyen Babacan, vatandaşların sırasını vermesi üzerine eşi Ülkü Zeynep Babacan ile 4572 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, "Hepimiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Oy pusulasını katlayabildiniz mi?" sorusuna Babacan, "Evet dikkatli katladım, mürekkep sağa sola bulaşmasın diye." yanıtını verdi.

Karşılaştığı mahalle muhtarının, vatandaşların oy kullanmak için saat 08.00'den itibaren sıraya girdiğini söylediğini aktaran Babacan, katılımın yoğun olduğunu vurguladı.

Seçimlerin, demokrasinin bayramı olduğunu belirten Babacan, "Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın açıkça egemenliğini ilan ettiği bir gün." dedi.

Demokrasiyi çok önemsediklerini söyleyen Babacan, "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Babacan, seçim sonuçlarını nerede takip edeceğinin sorulması üzerine, parti genel merkezinde olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Akşam saat 21.00 ve sonrasında da cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlarla beraber takip etme kararı aldık. Saat 21.00'den sonra ben de CHP Genel Merkezi'ne geçeceğim. Diğer genel başkanlarla beraber sonuçları oradan takip edeceğiz."

Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Babacan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

Gültekin Uysal, eşi Hatice Uysal ve partililerle Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla oyunu kullanmak için Selçuklu İlkokulu'na geldi.

DP Genel Başkanı Uysal, oyunu 1226 No'lu sandıkta kullandı.

Uysal, çıkışta basın mensuplarına, 14 Mayıs 2023 tarihinin milletin derinden nefes almasına vesile olacağını söyledi.

Türk demokrasisinin en önemli sermayesinin kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyeti olduğunu kaydeden Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada artık baharın sonu yazın başlangıcı, milletin de bu manada havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi her bir oy sandığa cemre olarak düşecektir. Milletin olduğu kadar kadim coğrafyanın, insanlığın da tarihin de önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu oyunu Eyüpsultan'da kullandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verdi.

Eyüpsultan'da bulunan Nejat Sabuncu İlkokuluna Eşi Sare Davutoğlu ile gelen Ahmet Davutoğlu, oy kullanacağı sandıktaki kadın görevlilere karanfil verip, Anneler Günü'nü kutladı.

Eşi ile 2249 numaralı sanıkta oyunu kullanan Davutoğlu, zarfı kutuya attıktan sonra "Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Ardından okul önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimine girildiğini vurgulayarak, "İnşallah 1950'den bu yana olduğu gibi, bundan sonra da nice seçimler hep olacak. Çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçim üzerinden ülkeyi bir emanet olarak devralan iktidarlar, süreleri boyunca bu emanete sadık kalmak için çalışmak durumundadır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, kampanya süresince siyasiler olarak çok konuştuklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün halkın konuşma vakti. 'Halk ne konuşursa doğru konuşur' diye düşünmemiz, bu halkın kararı ne olursa ona hiç tereddütsüz saygı göstermemiz gerekir. Bu, Türkiye'de demokratik bilincin yansıması olacak. Ben, 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi Türkiye'de çok partili sistemde demokratik teamüllerin oluşması açısından bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Biz önümüzdeki yüzyıla, demokratik hukuk devletine dayalı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dünyada itibarlı, kendi içinde toplumsal barışı sağlamış, bütün kesimleriyle, farklı düşünceleriyle, inançlarıyla, barış içinde yaşayan bir toplum olma idealiyle girmek durumundayız. Seçimler, bu idealin gerçekleşmesine vesile olacak."

Anadolu'da seçim bayramının en iyi şekilde, barış içinde yaşanacağı ümidiyle milleti saygı ve muhabbetle selamladığını dile getiren Davutoğlu, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.