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Erdoğan oy kullanmak için 'sırasını' bekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, "Sabah saatlerinden itibaren olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam etti, devam ediyor. Akşam sayımlardan sonra Türk demokrasisi için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 12:25, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 13:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıraya girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

"Seçim olaysız, sıkıntı yaşanmadan sürüyor"

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oyumuzun kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey bugün sabah itibarıyla takipteyim. Sabah saatlerinden itibaren olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Oylarını kullanıyorlar. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra Türk demokrasisi için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü kullanması açısından çok önemli.

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