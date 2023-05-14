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Kovboy kıyafeti giyip, atı ile oy kullanmaya geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni Faruk Ceren (47), oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 13:01, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 13:32
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Bornova'da oturan at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi için okula gelen bazı ailelerin çocukları ise ata bindi. Faruk Ceren, "Demokrasinin gereğini yerine getirip, oy kullanmak için bugün sandığa atımla geldim. Gergin bir dönemden geçiyoruz. Bu gerginliği üzerimden atmak için araç yerine atımı tercih ettim. Hem keyifli bir yolculuk oldu hem de vatandaşlardan olumlu tepkiler aldım. Evime tekrar atımla döneceğim" dedi.

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