Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesinde seçmenler sandık başına gitti

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve nüfusu 3 bin 120 olan Bozcaada'da 2 bin 691 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Vatandaşlar ilçe merkezinde 5'i İstiklal İlkokulu'nda, 3'ü ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki toplam 8 sandıkta oy kullanıyor.

Çanakkale'de de 435 bin 877 seçmen, 1591 sandıkta oy kullanacak.