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İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemine devam ediliyor. Yoğunluğun yaşandığı İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 20 bin vatandaş kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 14:52, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 14:53
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İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda sandıklar ve oy kabinleri kurulmuş ve oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği 27 Nisan Perşembe günü başlamıştı. İstanbul Havalimanı'nda kurulan 12 sandıkta ise oy kullanılmaya devam ediliyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar, oy kullanma işleminin bitimine saatler kala İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. 27 Nisan tarihinde oy verme işlemlerinin başladığı İstanbul Havalimanı'nda bu zamana kadar 20 bin vatandaş oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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