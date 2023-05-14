Şanlıurfa'da seçim kavgası
Şanlıurfa'da farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 15:16, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 15:20
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti.
Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.