Kahramanmaraş'ta deprem

6 Şubat merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.06'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklama göre ise Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.